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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Это рецепт для следующей войны»: Макрон резко пристыдил тех, кто хочет оставить Украину без помощи

По его мнению, такой подход может проложить путь к новому масштабному военному конфликту.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег, что попытки сократить поддержку Украины и заставить ее согласиться на несправедливые условия мира представляют угрозу безопасности всего европейского континента.

Об этом французский лидер написал на своей странице в соцсети Х.

Макрон подчеркнул, что война в Украине оказывает непосредственное влияние на безопасность Франции и других европейских государств. Он подчеркнул, что помощь Киеву в защите от российской агрессии одновременно является защитой самой Франции и ее граждан.

«То, что происходит в Украине, напрямую касается нас. Речь идет о безопасности всех нас. Помогая Украине защищаться, мы защищаем Францию и французов. Если Россия накажет своей жестокостью свою волю европейской стране, то вся Европа будет ослаблена», — заявил Макрон.

Французский президент также подверг критике позицию тех, кто выступает за ограничение ресурсов для Украины. По его словам, следствием такого подхода может оказаться давление на Киев с целью заставить его принять несправедливое мирное соглашение. Это, как заметил Макрон, оставит Украину постоянно уязвимой, а вместе с ней и остальную Европу.

«Это дух поражения. Это рецепт для последующей войны. Это не может быть позицией Франции», — подчеркнул он.

Макрон отметил, что главной задачей Европы должно быть достижение справедливого и продолжительного мира для Украины. После этого европейские страны должны продолжить совместную работу по усилению общей системы безопасности.

В своем сообщении президент Франции также объяснил, почему украинский вопрос снова стал одним из центральных во время девятого саммита Европейского политического сообщества и неформального саммита Европейского Совета в Дублине.

Ранее сообщалось, что США впервые подняли вопрос возможного выхода Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.

Мы ранее информировали, что в Европе возникли разногласия из-за возможных ударов дальнобойными ракетами по территории России.

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