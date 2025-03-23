"Это российская точка зрения": Уиткофф оправдался за слова о "референдумах" на оккупированных территориях

Он отметил, что не поддерживает ни одну из сторон — ни Россию, ни Украину.

Стив Уиткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа, прокомментировал свое заявление относительно оккупированных Россией украинских территорий. Ранее он отметил, что жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей вроде бы проголосовали на "референдумах" за присоединение к РФ.

В комментарии телеканала Fox News Уиткофф пояснил, что не поддерживает ни одну из сторон — ни Россию, ни Украину, а лишь пересказал существующую внутри самой РФ позицию.

"В самой России существует мнение, что эти территории являются российскими, там состоялись референдумы, оправдывающие эти действия", — сказал Уиткофф.

Он также подчеркнул, что главная задача сейчас – выяснить суть конфликта и найти пути к его разрешению.

Ранее Уиткофф заявил, что наибольшей проблемой в урегулировании начавшейся Россией против Украины войны спецпосланник называет Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" и готовность признать их российскими.