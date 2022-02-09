"Это – рычаг для давления": Белый дом против немедленного введения санкций в отношении "Северного потока-2"

"Это – рычаг для давления": Белый дом против немедленного введения санкций в отношении "Северного потока-2"

В Белом доме считают, что могут использовать тему "Северного потока-2" для давления на Россию.

Администрация США не поддерживает идею некоторых конгрессменов о немедленном введении дополнительных санкций против "Северного потока-2".

Об этом заявила во вторник, 8 февраля, представительница Белого дома Джен Псаки, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть разногласия с некоторыми конгрессменами, которые считают, что можно добиться нужного эффекта, если ввести санкции против "Северного потока-2" прямо сейчас. Мы не соглашаемся с этим", — сказала она на брифинге.

По словам Псаки, администрация США считает, что может использовать тему "Северного потока-2" для давления на Россию. "Это – рычаг для давления", — взвыла она.

Напомним:

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что Соединенные Штаты достигнут остановки газопровода "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.

Как Путин может вынудить ЕС запустить "Северный поток-2"?

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