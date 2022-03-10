Это самая большая поддержка Европы с 2013 года – глава украинской делегации в ПАСЕ

Это самая большая поддержка Европы с 2013 года – глава украинской делегации в ПАСЕ

По ее словам, необходимо дальше шагать по пути к полноценному членству Украины в ЕС.

Народная депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева констатирует наибольшую поддержку Украины со стороны Европы, начиная с 2013 года.

Об этом пишет Укринформ.

“Это самая большая поддержка Европы с 2013 года, именно сейчас, и президента, и депутатов, и вообще народа Украины. Мы действительно стали ближе”, — отметила Мезенцева.

По ее словам, необходимо дальше шагать по пути к полноценному членству Украины в ЕС.

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"Мы очень хотим, чтобы у нас был прогресс среди правительств стран-членов ЕС, которые будут рассматривать наше членство, абсолютно стремимся к этому", — подчеркнула она.

Депутат подчеркнула, что, конечно, сейчас обсуждается военная помощь, гуманитарные коридоры, к чему, по ее словам, уже выразили желание привлекаться некоторые европарламентарии. "И это необходимо обеспечить как можно скорее", — добавила она.

Мы хотим также поощрить их продолжить ездить в Украину. Они везут гуманитарную помощь, они общаются с людьми, военными, это усиливает поддержку Украины”, — сказала Мезенцева.

В этом контексте парламентарий отметила, что очень важно доносить информацию до европейцев лично, что это гораздо эффективнее, чем читать документы и передавать для резолюций цифры жертв.

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