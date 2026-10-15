«Это серьезная ошибка»: Зеленский резко раскритиковал ограничения Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расширение доступа к спутниковой связи Starlink позволило бы украинским военным уничтожать российские установки для запуска баллистических ракет. По его словам, он лично обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, однако вместо расширения возможностей Украина столкнулась с новыми ограничениями.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

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Зеленский рассказал, что предложил американскому лидеру обеспечить работу Starlink на территории России, чтобы украинские войска могли наносить удары по ракетным установкам противника.

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«Я сказал Трампу, что мы можем сделать это очень быстро. Если вы не закроете для нас Starlink, если вы откроете Starlink на территории России, мы уничтожим его баллистические пусковые установки, и на этом для него всё закончится», — подчеркнул президент.

По мнению Зеленского, такие действия могли бы заставить российскую сторону сесть за стол переговоров. Он также отметил, что в таком случае Украине не пришлось бы наносить удары по энергетическим объектам РФ.

«Он будет сидеть и разговаривать, а я не буду уничтожать никакие энергетические объекты. Мне это не нужно», — объяснил глава государства.

В то же время президент раскритиковал решение об ограничении доступа к спутниковой связи.

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«Дайте нам Starlink. Откройте его для нас. Но они его закрыли. Они не расширили его. Они сузили его. Это очень серьезная ошибка», — добавил Зеленский.

Ограничения Starlink — последние новости

Напомним, утром 14 октября советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей «Флеш» Бескрестнов и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщили об ограничении скорости для терминалов Starshield в Украине примерно до 160 км/ч.

Позже в Белом доме опровергли свою причастность к ограничениям. Источники Axios в американской администрации подчеркнули, что Вашингтон не контролирует компанию SpaceX.

Президент Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение, назвав его серьёзной ошибкой Илона Маска.

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«Это большая ошибка. Она приведёт к многочисленным человеческим жертвам. Поэтому моё обращение к Илону Маску заключается в том, что я очень надеюсь, что это всего лишь ошибка. Возможно, какая-то серьезная техническая проблема, я не знаю. Но мы просим возобновить его работу. И я думаю, что это будет честно и по-партнерски», — отметил глава государства.

Позже бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил, что работу Starlink на скорости до 160 км/ч уже восстанавливают.

Сам Илон Маск заявил, что решения о работе Starshield, в частности ограничений скорости и условий использования, принимают правительство США и президент Дональд Трамп, а не SpaceX. По его словам, эта система находится под контролем американских государственных структур.

Уже 15 октября ситуация с ограничениями спутниковой связи Starlink для украинских военных начала улучшаться. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Министерстве обороны, скорость работы системы постепенно восстанавливается.

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