"Это шантаж": Фицо жестко ответил Мерцу на требование финансировать Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против требования канцлера Германии Фридриха Мерца, чтобы все страны Евросоюза присоединились к финансированию Украины. Спор возник после того, как немецкий лидер связал совместную поддержку Киева с обсуждением других финансовых вопросов ЕС.

Об этом пишет Der Spiegel.

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Фицо назвал требования Мерца шантажом

10 ноября Роберт Фицо заявил журналистам в Братиславе, что не собирается уступать требования немецкого канцлера по финансовой помощи Украине.

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«Я не уступлю», — сказал словацкий премьер.

Он подчеркнул, что его страна является суверенным государством и имеет свою позицию по поддержке Киева.

Фицо также напомнил, что Словакия имеет в Евросоюзе такое же право вето, как Германия. По его словам, страна сама будет решать, участвовать ли в финансировании Украины.

Ранее во вторник словацкий премьер назвал позицию Мерца "шантажом" и заявил, что Европа должна на это ответить.

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Чего требует канцлер Германии

Фридрих Мерц направил письмо президенту Европейского совета Антониу Кошти, в котором призвал все страны ЕС присоединиться к покрытию финансовых потребностей Украины. Немецкий канцлер обратил внимание, что двусторонняя помощь Киеву распределена неравномерно: основную финансовую нагрузку сейчас несут всего несколько государств.

Мерц подчеркнул, что совместное обязательство всех стран без исключения внести справедливый вклад в финансирование Украины является необходимым условием для решения этой проблемы и обсуждения других вопросов, в том числе имеющих финансовые последствия.

Как пишет Reuters, речь идет, в частности, о переговорах по следующему семилетнему бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы. Германия - крупнейший финансовый вкладчик в бюджет объединения и один из главных доноров Украины.

По оценкам аналитиков, в 2027 году Украине понадобится около 70 млрд. евро дополнительного финансирования. Ожидается, что около 45 млрд евро из этой суммы должен обеспечить Евросоюз. Остальные средства Киев рассчитывает получить от других международных партнеров.

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Петер Мадяр не согласился с Фицо

В ходе встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Берлине Мерц подтвердил, что считает финансирование Украины важной частью переговоров о будущем бюджете ЕС.

В то же время Мадяр не поддержал оценку Фицо и заявил, что не считает действия немецкого канцлера шантажом. Однако он отметил, что увязывание бюджета Евросоюза с другими вопросами может послать неправильный сигнал.

Венгерский премьер также подчеркнул, что государства ЕС могут по-разному приобщаться к усилению всеобщей безопасности и поддержки Украины.

Вопросы финансирования Киева лидеры стран Евросоюза должны обсудить на неформальной встрече в Дублине 13 ноября. Накануне, 12 ноября, там состоится заседание Европейского политического сообщества.

Споры в ЕС из-за финансирования Украины — последние новости

Еще в октябре Роберт Фицо заявлял, что Словакия не будет участвовать в покрытии финансовых потребностей Украины на 2027 год. Тогда к его позиции присоединилась Венгрия: обе страны отказались поддерживать выделение 70 млрд. евро и предостерегли Евросоюз от увязывания этой помощи с переговорами о предстоящем долгосрочном бюджете.

Между тем, в Брюсселе искали способы перекрыть ожидаемый дефицит украинского финансирования. Среди вариантов — привлечение международных партнеров, общие заимствования и ускорение выплат по займу ЕС для Украины . В то же время, в Еврокомиссии признавали, что только этих средств для покрытия всех потребностей может не хватить.

Фридрих Мерц ранее также отмечал необходимость долгосрочной поддержки Киева . Он заявлял, что Евросоюзу придется увеличить финансирование Украины, а вопросы замороженных российских активов в Европе должны решать сами европейские государства, поскольку эти средства находятся под их контролем.

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