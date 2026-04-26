Европейский Союз оказался в сложной и противоречивой ситуации, когда параллельно оказывает Украине значительную финансовую помощь и вместе с тем косвенно поддерживает экономику России через энергетические закупки.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

«Европейский Союз выделяет для Украины 90 млрд. евро помощи в виде кредита. Это помощь на два года», – отметил он.

В то же время, по его словам, Россия продолжает получать значительные доходы от экспорта нефти в отдельные страны ЕС.

«С другой стороны, Россия продолжает продавать нефть Словакии и Венгрии, а это миллиарды евро. Конечно, не 90 млрд, но была информация, что РФ заработала на продаже нефти в эти страны 10 млрд», — объяснил Портников.

Он добавил, что эти доходы могут расти на фоне ухудшающейся глобальной энергетической ситуации.

"РФ может зарабатывать на продаже нефти еще больше, учитывая, что энергетическая ситуация в мире будет ухудшаться", - сказал журналист.

Портников отметил противоречивость такой политики Евросоюза.

«То есть ЕС, с одной стороны, дает Украине деньги, чтобы мы боролись с российской агрессией и вы считаем этот шаг огромной победой для нас, а с другой стороны субсидирует Россию, чтобы она продолжала эту войну. Как это!? Это же шизофрения», - заявил он.

Журналист подчеркнул, что такая модель создает замкнутый круг, осложняющий эффективное давление на Россию.

«Украина в этой ситуации не имела других опций. Впрочем, сама идея говорит о том, что если Россия продолжает зарабатывать на нефти путем сотрудничества с европейскими странами, которые платят Украине деньги, чтобы она опиралась на агрессию РФ, то заколдованный круг, из какого выхода нет», — пояснил он.

В заключение Портников иронически оценил такую ситуацию.

«Вы все время поддерживаете Украину, чтобы она противилась России и даете деньги РФ, чтобы она воевала с Украиной. Просто прекрасный сценарий, гениальный», – добавил он.

