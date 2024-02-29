Это сигнал для РФ, мы не исключаем ничего — премьер Эстонии об идее отправки войск в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что разговоры о готовности отправить западные войска в Украину – это сигнал для российского диктатора Путина.

Западные страны должны рассматривать все имеющиеся возможности предоставления помощи Украине, и не следует исключать вероятность отправки войск НАТО в Украину.

Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в подкасте Politico.

"Все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну", – заявила она.

Относительно идеи президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину премьер сказала: "Я думаю, что это тоже сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем ничего".

При этом Каллас считает, что такие решения должны быть обсуждены "за закрытыми дверями". По мнению премьера, сейчас партнеры должны сосредоточиться на других важных вопросах, например, по закупке артиллерийских боеприпасов, в том числе за пределами Европы.

Напомним, ранее эстонский генерал-майор в запасе Неэме Вяли также заявил, что обсуждение европейскими лидерами вероятности отправки в Украину западных сухопутных войск является сигналом для России.

Войска НАТО могут отправить в Украину?

На Западе внезапно заговорили о вероятности отправки войск НАТО в Украину. Этот вопрос время от времени возникает в информационном пространстве. Но 26 февраля во время встречи в Париже по завершении конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем введение западных войск в Украину – вполне реальный сценарий.

“Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну”, – сказал он.

Впоследствии министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне разъяснил слова президента Макрона и объяснил, что войска западных стран в случае теоретической отправки в Украину не будут участвовать в боевых действиях, а могут быть вовлечены в разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте и т.д.

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