"Это сигнал Путину": в СНБО объяснили заявление Лукашенко о войсках КНДР

Таким образом самопровозглашенный президент продемонстрировал, что Беларусь не хочет участвовать в войне.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал сигнал президенту России Владимиру Путину заявлением о переброске войск КНДР в РФ.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Напомним, накануне Лукашенко сказал – если информация об отправке военных из Северной Кореи в Россию подтвердится, это "будет шагом к эскалации конфликта, если на линии столкновения окажутся вооруженные силы любой страны, даже Беларуси".

Коваленко заверил, что Лукашенко сказал это не просто так.

"Ему безразлично в отношении кндр. Он в очередной раз отметил, что беларусь не хочет участвовать в войне. Это также сигнал путину", — объяснил руководитель ЦПД.

Он отметил, что Путин уже давно делает все, чтобы втянуть в войну Беларусь.

"И военных кндр он позвал только потому, что не удалось получить белорусов, что он хотел еще с прошлого года", — написал Коваленко.

К слову, глава Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что США должны рассмотреть возможность принятия "прямых военных действий", если войска КНДР вступят в войну в Украине.

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