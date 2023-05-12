"Это сильнейшая армия на континенте": Польша поддержала вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре

Польские сенаторы заявили, что Вильнюсский саммит НАТО в июле должен стать важным этапом в полноправном членстве Украины в Альянсе, а в отношении Киева должны быть применены те же процедуры, что и в Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает Polskie Radio.

"Украина сегодня имеет сильнейшую армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом. Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, разрабатываемую десятилетиями среди западных союзников. Защитникам нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО", — говорится в принятой резолюции.

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В Польше убеждены, что саммит НАТО в Вильнюсе должен стать важным этапом подготовки Украины к полноправному членству в Альянсе, ведь борясь с Россией, Украина является ключевым звеном, защищающим Европу и континент от агрессии с Востока.

"Украина должна получить гораздо больше, чем задекларировано до сих пор; мы призываем к тому, чтобы она прошла подобные процедуры как Швеция и Финляндия", — говорится в принятой резолюции Сената Польши.

В резолюции также высказана поддержка требованиям стран, граничащих с Россией, по поводу прочных гарантий безопасности для Украины и "обнародованию пути к ее членству вместе с укреплением политических связей между НАТО и Киевом".

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

В то же время, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пояснил, что вопрос вступления Украины в НАТО в ближайшее время пока не рассматривается.

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