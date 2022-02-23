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"Это сильнейшая миротворческая сила": Трамп считает признание независимости "ЛДНР" Путиным гениальным

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"Это сильнейшая миротворческая сила": Трамп считает признание независимости "ЛДНР" Путиным гениальным

Associated Press

Эксглава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

Бывший президент США Дональд Трамп считает признание независимости президентом РФ Владимиром Путиным "Донецкой и Луганской республиками" гениальным.

Об этом пишет The Washington Post.

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show .

Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

Напомним:

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