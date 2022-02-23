"Это сильнейшая миротворческая сила": Трамп считает признание независимости "ЛДНР" Путиным гениальным

Эксглава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

Бывший президент США Дональд Трамп считает признание независимости президентом РФ Владимиром Путиным "Донецкой и Луганской республиками" гениальным.

Об этом пишет The Washington Post.

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show .

Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

Напомним:

После авантюры президента РФ НА Донбассе против "кремлевского Владимира" сплотился весь цивилизованный мир. Лидеры стран и руководители международных организаций публикуют заявления и вводят мощные санкционные ограничения.

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