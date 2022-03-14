"Это сложная история": Зеленский в очередной раз заявил, что хочет встретиться с Путиным

"Это сложная история": Зеленский в очередной раз заявил, что хочет встретиться с Путиным

Переговоры с россиянами проходят ежедневно в режиме видеоконференций.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным – говорить о завершении войны.

Об этом Зеленский сказал поздно ночью 14 марта в видеообращении.

"Что касается переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ожидают люди. Понятно, что это сложная история. Трудный путь. Но путь нужен. И наша цель — чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира и для безопасности", — сказал президент Украины.

Зеленский хочет, "чтобы мы имели гарантии – нормальные, действенные. Не как за "Будапештом" и не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это – гарантии. Говорить нужно".

Раньше Зеленский сказал, что возможным местом переговоров может стать Иерусалим.

Президент Украины также сообщил, что прошли переговоры с руководством Болгарии, Словакии, Чехии, Румынии, Польши, Великобритании.

"Чувствуем поддержку этих стран. Чувствуем поддержку нашей армии. Это важно. Говорил также и с Шарлем Мишелем, президентом Европейского совета, о нашей европейской перспективе, которая становится реальностью", — добавил Зеленский.

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