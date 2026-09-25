"Это спасет жизни": Стубб публично обратился к Маску с неожиданным призывом в отношении Украины

Президент Финляндии Александр Стубб / © Getty Images

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обратился к владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой разрешить Украине использовать Starlink в районах, где расположены российские пусковые установки баллистических ракет.

Об этом пишет Reuters.

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По словам Стубба, речь идет как об оккупированных Россией территориях Украины, так и о районах непосредственно на территории РФ. Он считает, что такая возможность помогла бы украинским силам выявлять и поражать мобильные ракетные установки до того, как они нанесут удары по Украине.

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«Именно поэтому я прошу Илона Маска дать украинцам возможность использовать Starlink в районах, где расположены пусковые установки баллистических ракет как на оккупированной территории Украины, так и в России, для стратегических целей, ведь это спасло бы жизни», — заявил Стубб.

Starlink для ударов по РФ — что предлагает Финляндия

Сейчас Starlink не работает над территорией России. Украинские официальные лица считают, что доступ к спутниковой связи в РФ мог бы помочь использовать ударные беспилотники против мобильных пусковых установок, расположенных в нескольких сотнях километров от украинской границы.

Идея связана с дефицитом средств противовоздушной обороны. Баллистические ракеты — одна из самых сложных целей для украинской ПВО, а запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot ограничены.

Ранее Украина уже обращалась к Маску с просьбой о возможности использования Starlink для ударов по российским ракетным установкам. В августе сообщалось, что Киев хотел применять дроны со Starlink на расстоянии до 200 км вглубь РФ.

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Какой будет зима для Украины

В преддверии зимы Украина также готовится к возможным российским атакам на энергетическую инфраструктуру. По словам Стубба, партнеры должны сосредоточиться не только на противовоздушной обороне, но и защите энергетики и финансовой поддержке Киева.

Times of India отмечает, что украинские запасы средств ПВО уже находятся под значительным давлением. Издание также пишет, что российские баллистические удары этим летом достигли рекордных показателей.

«Первое — это противовоздушная оборона, и даже Starlink в какой-то степени был бы здесь хорошей противовоздушной обороной. Второе — энергетические объекты на зиму. Третье — деньги», — сказал президент Финляндии.

Стубб также заявил, что не ожидает завершения войны до зимы. По его словам, партнеры Украины работают над отдельным пакетом помощи на зимний период.

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Стубб призвал к прекращению огня

Президент Финляндии высказался и относительно дипломатических усилий вокруг завершения войны. Он положительно оценил возобновление контактов в рамках переговоров с участием США после визитов американских представителей в Москву и Киев в августе.

По его мнению, первым шагом должно стать безусловное прекращение огня, после чего стороны могли бы перейти к переговорам о гарантиях безопасности, территории, восстановлении и компенсации.

«Я до сих пор считаю, что самым простым решением было бы объявить безусловное прекращение огня — фактически прекратить убийства», — сказал Стубб.

Среди других вариантов он назвал заморозку боевых действий вдоль нынешней линии фронта с созданием 30-километровых буферных зон с обеих сторон. Еще одним сценарием президент Финляндии считает частичное прекращение огня в отношении энергетических объектов и зерновой инфраструктуры.

Starlink для Украины — последние новости

8 августа стало известно, что Маск выступает против использования Starlink для ударов по России из-за опасений последующей эскалации войны. В то же время он призвал искать возможности для мирного соглашения.

23 августа Владимир Зеленский сообщил о переговорах с Маском о работе Starlink над территорией РФ. По словам президента, последний ответ американского предпринимателя давал основания для оптимизма, хотя окончательного решения о расширении работы спутниковой сети на Россию не было.

26 августа стало известно, что Украина продолжила коммуникацию с Маском относительно помощи. По данным источников, переговоры касались возможных вариантов поддержки Киева, в частности, вопроса использования Starlink против российских ракетных установок.

А уже 31 августа появилась информация, что Маск может согласиться на использование Starlink для ударов по военным целям в России, если это одобрит Белый дом.

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