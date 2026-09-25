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"Это спасет жизни": Стубб публично обратился к Маску с неожиданным призывом в отношении Украины
Президент Финляндии заявил, что лично попросил Илона Маска расширить покрытие Starlink на районы России, где расположены пусковые установки баллистических ракет, чтобы Украина могла поражать их до запуска ракет по украинским целям.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обратился к владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой разрешить Украине использовать Starlink в районах, где расположены российские пусковые установки баллистических ракет.
Об этом пишет Reuters.
По словам Стубба, речь идет как об оккупированных Россией территориях Украины, так и о районах непосредственно на территории РФ. Он считает, что такая возможность помогла бы украинским силам выявлять и поражать мобильные ракетные установки до того, как они нанесут удары по Украине.
«Именно поэтому я прошу Илона Маска дать украинцам возможность использовать Starlink в районах, где расположены пусковые установки баллистических ракет как на оккупированной территории Украины, так и в России, для стратегических целей, ведь это спасло бы жизни», — заявил Стубб.
Starlink для ударов по РФ — что предлагает Финляндия
Сейчас Starlink не работает над территорией России. Украинские официальные лица считают, что доступ к спутниковой связи в РФ мог бы помочь использовать ударные беспилотники против мобильных пусковых установок, расположенных в нескольких сотнях километров от украинской границы.
Идея связана с дефицитом средств противовоздушной обороны. Баллистические ракеты — одна из самых сложных целей для украинской ПВО, а запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot ограничены.
Ранее Украина уже обращалась к Маску с просьбой о возможности использования Starlink для ударов по российским ракетным установкам. В августе сообщалось, что Киев хотел применять дроны со Starlink на расстоянии до 200 км вглубь РФ.
Какой будет зима для Украины
В преддверии зимы Украина также готовится к возможным российским атакам на энергетическую инфраструктуру. По словам Стубба, партнеры должны сосредоточиться не только на противовоздушной обороне, но и защите энергетики и финансовой поддержке Киева.
Times of India отмечает, что украинские запасы средств ПВО уже находятся под значительным давлением. Издание также пишет, что российские баллистические удары этим летом достигли рекордных показателей.
«Первое — это противовоздушная оборона, и даже Starlink в какой-то степени был бы здесь хорошей противовоздушной обороной. Второе — энергетические объекты на зиму. Третье — деньги», — сказал президент Финляндии.
Стубб также заявил, что не ожидает завершения войны до зимы. По его словам, партнеры Украины работают над отдельным пакетом помощи на зимний период.
Стубб призвал к прекращению огня
Президент Финляндии высказался и относительно дипломатических усилий вокруг завершения войны. Он положительно оценил возобновление контактов в рамках переговоров с участием США после визитов американских представителей в Москву и Киев в августе.
По его мнению, первым шагом должно стать безусловное прекращение огня, после чего стороны могли бы перейти к переговорам о гарантиях безопасности, территории, восстановлении и компенсации.
«Я до сих пор считаю, что самым простым решением было бы объявить безусловное прекращение огня — фактически прекратить убийства», — сказал Стубб.
Среди других вариантов он назвал заморозку боевых действий вдоль нынешней линии фронта с созданием 30-километровых буферных зон с обеих сторон. Еще одним сценарием президент Финляндии считает частичное прекращение огня в отношении энергетических объектов и зерновой инфраструктуры.
Starlink для Украины — последние новости
8 августа стало известно, что Маск выступает против использования Starlink для ударов по России из-за опасений последующей эскалации войны. В то же время он призвал искать возможности для мирного соглашения.
23 августа Владимир Зеленский сообщил о переговорах с Маском о работе Starlink над территорией РФ. По словам президента, последний ответ американского предпринимателя давал основания для оптимизма, хотя окончательного решения о расширении работы спутниковой сети на Россию не было.
26 августа стало известно, что Украина продолжила коммуникацию с Маском относительно помощи. По данным источников, переговоры касались возможных вариантов поддержки Киева, в частности, вопроса использования Starlink против российских ракетных установок.
А уже 31 августа появилась информация, что Маск может согласиться на использование Starlink для ударов по военным целям в России, если это одобрит Белый дом.