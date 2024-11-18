"Это станет решающим моментом": президент Литвы прокомментировал разрешение наносить удары по России

В Литве подтвердили информацию о том, что Украина получила разрешение от администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена наносить удары по российской территории дальнобойным оружием.

Об этом у себя на странице в сети Х написал президент страны Гитанас Науседа.

Он отметил, что снятие запрета на удары по территории РФ дальнобойным оружием станет решающим моментом в украинской борьбе с российским агрессором.

"Этот день настал! Теперь Украина может наносить удары по военным объектам в России ракетами дальнего радиуса действия. Мир не может быть достигнут из-за слабости. Мир — это награда сильных. Будь сильной, Украина!" – отметил президент Литвы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил использование Украиной американских ракет большой дальности для ударов внутри России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле прокомментировали разрешение на удары по РФ западным дальнобойным оружием.

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