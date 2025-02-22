"Это странное предложение": США хотят больше, чем стоила оборона Украины – CNN

США стремятся получить доступ к критическим минералам Украины в рамках более широких переговоров, тогда как Киев настаивает на гарантиях безопасности.

Источник, осведомленный о деталях переговорного процесса, сообщил, что предыдущий вариант соглашения между США и Украиной относительно редкоземельных металлов не соответствует позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

"Это странное предложение — пытаться взять у страны, которая стала жертвой войны, больше, чем стоила ее оборона", — сказал источник.

Сообщается, что США пытаются получить доступ к критически важным минералам и другим ресурсам Украины в рамках более широких переговоров, направленных на завершение войны. Киев настаивает на гарантиях безопасности, стремясь не только возвращение утраченных территорий, но и защиты от возможной будущей агрессии со стороны России.

Украину не пригласили к состоявшимся в Саудовской Аравии переговорам между США и Россией, а на этой неделе Зеленский и президент США Дональд Трамп оказались в открытом словесном споре.

Трамп ошибочно обвинил Зеленского в том, что он начал войну в Украине, в то время как украинский президент ответил, что глава Белого дома живет в "пространстве дезинформации".

Источник также отметил, что украинская сторона продолжает добиваться изменений в тексте соглашения, ведь нынешний вариант «не предусматривает никаких обязательств для США, тогда как Украина должна предоставить все».

Источник сделал это заявление после того, как представитель Офиса президента Украины сообщил государственному вещателю «Общественное», что соглашение о редкоземельных металлах не будет подписано в субботу и что работа над документом продолжалась «всю ночь», однако процесс затормозил вопросы, связанные с гарантиями безопасности.

Напомним, редкоземельные ресурсы для США стали одним из составляющих предложений Украины. Президент Дональд Трамп предложил Украине соглашение: доступ Америки к редкоземельным ресурсам в обмен на дальнейшую военную и экономическую помощь. Это совпадает со стратегией Киева по укреплению отношений с его администрацией.

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