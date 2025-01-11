"Это такая реальность": Зеленский рассказал, где живут его дети во время войны

Зеленский рассказал о жизни своих детей во время войны и заверил, что они находятся в Киеве.

Президент Владимир Зеленский заверил, что его дочь и сын во время полномасштабной войны остаются в Киеве.

Об этом глава государства заявил в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

"На поле боя, безусловно, нашими героями являются военные, которые защищают нас. Но самые сильные украинцы сегодня – это наши дети, которые несправедливо проходят эти испытания. Это действительно страшно, когда ты видишь, как наши дети, мои дети взрослеют прямо на твоих глазах", – сказал Зеленский.

Президент заверил, что его дети – 19-летняя дочь Александра и 11-летний сын Кирилл – во время войны находятся в Киеве. По его словам, дочь получает высшее образование в Киеве (овладевает профессией юриста), а сын учится в школе.

"Это мое счастье. Это, наверное, самое главное, что может быть с человеком позитивное в жизни – это дети. Моя дочь она в университете, в Киеве. Она учится. Она уже взрослая. А сын, ну ему 11 лет, скоро будет 12. Они в столице", – говорит Зеленский.

Он заверил, что его дети вместе со сверстниками во время воздушных тревог спускаются в бомбоубежища.

"Это такая реальность. Я очень рад, честно скажу, что они в Украине. Это, во-первых, пример другим. Если детей нет на улицах, если мы не видим их глаз, то возникает вопрос, а за кого мы воюем? Мы же воюем за их ценности, да и за свои, но прежде всего – за будущее наших детей. И это очень важно, что они есть в Украине", – подытожил Зеленский.

Семья президента Украины Владимира Зеленского/Архивное фото из открытых источников

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о гарантиях безопасности и возможном завершении войны.

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