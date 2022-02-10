"Это тактика ползучей оккупации": Резников призвал мировое сообщество к "сильному ответу" России на блокировку в море

"Это тактика ползучей оккупации": Резников призвал мировое сообщество к "сильному ответу" России на блокировку в море

По словам министра, когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать сильный ответ России на ее действия в Черном и Азовском морях.

"Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, продолжает использование временно оккупированной территории как полигона. В настоящее время мы наблюдаем и учения, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений вооруженных сил РФ, перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" – это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно", – написал он на своей странице в Facebook.

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По словам министра, если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль, и не только Кремль, может применить во всем мире.

"Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости", – резюмировал он.

Напомним:

На фоне российско-белорусских учений государство-агрессор перебросило в Черное море дополнительно шесть десантных кораблей, в частности ракетные фрегаты и подводные лодки. Это подтвердила мониторинговая группа BlackSeaNews. Таким образом, российская десантная флотилия, которая находится на ходу у берегов Украины, возрастет до 12. Теперь В Черном море россияне якобы должны устроить учения. Именно этот повод – проведение учений – Москва использует для накопления войск на границах нашего государства и вероятной подготовки военного вторжения.

Россия перебросила в Черное море рекордное количество десантных кораблей

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