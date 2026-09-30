"Это то, что Путин хочет": Рютте предупредил о намерениях России в войне

Марк Рютте / © Associated Press

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Украинские военные действуют на фронте значительно успешнее, чем в прошлом году, и метко бьют по логистике в глубине России. Тем временем Кремль пытается посеять панику, чтобы Запад стал сомневаться в своей поддержке.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Clash Report.

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По его словам, у российской армии нет стратегических достижений, в то же время глава Кремля стремится вызвать тревогу среди партнеров Украины и отвлечь их внимание от главного.

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«Россия не добивается успеха в Украине. Каждая минута, которую мы уделяем этому — это то, что Путин хочет видеть, чтобы мы были встревожены и обсуждали": "Что здесь происходит? Что там происходит?". Сохраняйте спокойствие. Мы сильнее. Продолжайте. Не прекращайте инвестировать», — призвал генсек Альянса.

Марк Рютте обратил внимание на то, что сейчас ВСУ действуют гораздо успешнее вблизи ключевых городов востока — Донецка, Славянска и Краматорска, если сравнивать с прошлым годом. Кроме того, он отметил высокую эффективность украинских дальнобойных атак.

Также он обратил внимание на то, как успешно украинские военные действуют на вражеской территории, метко разрушая важные логистические системы России: энергетические объекты и сети складов. В то же время в НАТО признают наличие серьезных вызовов для украинского тыла из-за регулярных российских обстрелов.

«Следовательно, Украина справляется, но совершенно верно, что существует проблема, когда речь идет о крупных городах, энергетической инфраструктуре и логистике, которые находятся под угрозой», — подытожил Рютте.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал позицию России по поводу войны в Украине. По его словам, заявление Сергея Лаврова после встречи с немецким коллегой Иоганном Вадефулем доказывает полное отсутствие в России интереса к «серьезным переговорам».

По данным The Atlantic Council, цель президента РФ Владимира Путина в войне против Украины заключается не в территориальных завоеваниях, а в уничтожении украинской государственности и возрождении империи, поэтому простые территориальные уступки или временные перемирия не остановят агрессию.

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