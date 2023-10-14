"Это только начало" — заявил Нетаньяху после почти недельных ударов по Газе

После почти недели авиаударов по Газе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что «это только начало».

Об этом пишет CNN.

"Сегодня мы все понимаем, что мы боремся за наш дом, наш дом для всех нас, и мы боремся как львы", — сказал Нетаньяху.

«Мы никогда не забудем зверства наших врагов, мы не собираемся прощать и не позволим миру забыть или кому-либо другому о том, что произошло с еврейским народом в прошлом. И в последние десятки лет мы решительно боремся с нашими врагами, и это только начало, и наши враги только собираются начать платить цену», — сказал он.

"Я говорю вам, что это только начало, я не собираюсь давать вам дополнительные подробности, но это только начало", – добавил Нетаньяху.

Немного предыстории: израильские военные в четверг предупредили 1,1 миллиона человек, проживающих на севере Газы, чтобы они покинули свои дома, на фоне признаков того, что они намерены усилить свое наступление на ХАМАС после террористических атак группы 7 октября, в результате которых погибли более 1300 человек.

По данным министерства здравоохранения Палестины, в течение шести дней израильские военные самолеты наносили воздушные удары по сектору Газа, которые превратили улицы и дома в руины и убили более 1799 человек, в том числе 583 детей, и ранили 7388 человек.

Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о "разрешении палестино-израильского конфликта" и выступил за создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

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