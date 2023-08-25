"Это удар по самому Путину": Данилов прокомментировал вероятную гибель Пригожина

Вероятная гибель владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина – это удар по президенту России Владимиру Путину и признак начала фрагментации РФ.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью "Радио Свобода".

Действительно ли погиб Пригожин?

Данилов ответил, верит ли он, что Пригожин действительно погиб.

"Давайте дождемся. Не надо трогать, когда что-то такое жаркое. А надо дождаться, когда оно немного застынет. И будем понимать все происходившие события", — сказал чиновник.

Мятеж Пригожина

Он также выразил мнение, что устроенный Пригожиным и "вагнеровцами" так называемый марш на Москву в июне не мог совершаться без поддержки российских силовых структур.

"Пригожин не был сумасшедшим человеком, чтобы он сам решил устроить тот марш. Те люди, которые давали ему указания двигаться на Москву, они и его остановили. Более того, все происходящее будет иметь последствия. Это не окончание всех этих вещей, которые будут происходить в России", – прогнозирует секретер СНБО.

Фрагментация России началась

По его оценке, в России начался транзит власти.

"Мы видим, что Путин теряет сегодня уже управляемость своей страны. И там в ближайшее время будет происходить очень много интересных событий. И я еще раз могу подчеркнуть, что фрагментация России началась и она уже идет", — заверил Данилов.

Чиновник также назвал "большой ошибкой Запада" то, что там, по его мнению, не хотят к этому готовиться: "Им нужно понять, что это произойдет независимо от их желания или нежелания. Россия будет фрагментирована".

Секретарь СНБО не соглашается с мнением некоторых аналитиков о том, что вероятная гибель Пригожина может послать сигнал тем, кто мог попытаться как-то подвергнуть сомнению власть Путина.

"Это совсем не соответствует действительности. Ничего здесь такого нет. Более того, это удар по самому Путину", – убежден Данилов.

"Еще раз подчеркиваю, давайте дождемся, как все это будет происходить. Если на территории России с гражданских аэродромов вылетают самолеты, с которыми что-то происходит в воздухе, имейте в виду, что в этой стране что-то происходит не так", — отметил чиновник.

Напомним, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Пригожин все же погиб в авиакатастрофе в Тверской области. По предварительным оценкам разведки, на борту самолета могла взорваться бомба.

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