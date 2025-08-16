"Это удар в спину": что будет делать Украина после условий Путина

Зеленский Трамп и Путин / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп вызвал волну возмущения в Украине после резкого изменения риторики войны с Россией. Несмотря на обещания при телефонном разговоре с Владимиром Зеленским давить на Владимира Путина, на саммите на Аляске он фактически присоединился к российскому лидеру, повторяя его требования и позиции.

Об этом пишет Financial Times.

Еще несколько дней назад Трамп заявлял, что Соединенные Штаты потребуют от Москвы немедленного прекращения огня. В субботу он уже говорил о «скором достижении мирного соглашения» и фактически отказался от идеи новых санкций против Кремля. Это стало сигналом для Киева о серьезном развороте в позиции Вашингтона.

Реклама

«Это удар в спину», — признался высокопоставленный украинский чиновник Financial Times, комментируя изменение позиции американского президента. Другой добавил: «Он просто хочет скорейшего соглашения».

По данным издания, Путин на переговорах требовал от Украины отвода войск из Донецкой и Луганской областей в обмен на частичное прекращение боевых действий. Для Киева такое предложение неприемлемо, ведь фактически означает капитуляцию.

Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко прямо заявил: «Похоже, что Трамп объединился с Путиным, и они вместе хотят заставить нас согласиться на мирный договор, что означает сдачу территорий. Это ужасно».

Не менее критичной была реакция и общественного сектора. Ольга Айвазовская из организации «ОПОРА» предостерегла, что передача территорий вызовет «значительное напряжение в обществе» и поставит под сомнение годы сопротивления российской агрессии. Депутат Роксолана Подласа добавила, что требования Москвы «не имеют ничего общего с миром, а лишь преследуют цель снятия санкций».

Реклама

Похожего мнения и аналитики.

«Этот саммит был огромной ошибкой и большой победой для Путина», — отметил Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий.

Он предостерег, что в случае провала переговоров Трамп может возложить на Зеленского вину.

Несмотря на это, президент США пригласил украинского лидера в Вашингтон на переговоры в Овальном кабинете уже в понедельник. Там ожидается обсуждение условий потенциального мирного урегулирования. В то же время Киев отмечает: уступки по Донбассу остаются «красной линией».

Реклама

Тем временем на фронте бои не прекращаются. Украинская армия остановила продвижение российских войск вблизи Доброполья, однако бои продолжаются в Донецкой области. Президент Зеленский заявил, что Россия активизирует наступления с тем, чтобы создать выгодные политические условия для переговоров.

На фоне дипломатических маневров в Киеве царит тревожное затишье: во время саммита атаки дронов на столицу временно прекратились, но уже на следующий день снова раздались сирены воздушной тревоги.

«Реальность такова: переговоры продолжаются, но война не останавливается», — подытожил боец-волонтер Александр Солонько.

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский потребует разъяснений отказа американского лидера от требования о прекращении огня.

Реклама

Ведь Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования о прекращении огня перед переговорами с Россией о заключении мира.

Также политическое руководство Украины не имеет ясного представления о том, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине США и партнеры по НАТО.