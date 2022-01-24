Это угроза миру и безопасности в Европе - Шольц об российской агрессии

Это угроза миру и безопасности в Европе - Шольц об российской агрессии

Россия заплатит высокую цену в случае военной агрессии против Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг требования России о прекращении расширения НАТО на восток. "Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня.

"К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил Шольц в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, - пишет Deutsche Welle.

"Безопасность и сотрудничество в Европе, как гласит Хельсинкский заключительный акт, возможны только в том случае, если нет идеи о зонах влияния, в которых странам не разрешается определять свое собственное развитие", - отметил он.

Комментируя текущую ситуацию на российско-украинской границе, Шольц сказал, что положение очень серьезное. По его словам, нельзя упускать из виду, что Россия стянула к границе с Украиной около ста тысяч военнослужащих и большое количество военной техники. "Разумного объяснения этому нет, - сказал он. - Это угроза миру и безопасности в Европе".

Канцлер предупредил, что Россия заплатит высокую ценув случае военной агрессии против Украины. На вопрос о том, какой может быть эта цена, он сказал: "В кругу союзников мы договариваемся о возможных мерах. Это хорошо. Мы должны быть способны действовать в случае чего. И мы будем".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "незначительных агрессий" и "незначительных жертв" не бывает. Его заявление содержало намек на слова главы Белого дома о том, что санкции против России будут разными в зависимости, совершит ли Кремль "незначительное вторжение" или решится на полномасштабное нападение.

Читайте также:

Зеленский встретится с Макроном и Олафом Шольцем – Ермак о планах президента