Это угроза миру и безопасности в Европе - Шольц об российской агрессии

Россия заплатит высокую цену в случае военной агрессии против Украины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг требования России о прекращении расширения НАТО на восток. "Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня.
"К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил Шольц в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, - пишет Deutsche Welle.
"Безопасность и сотрудничество в Европе, как гласит Хельсинкский заключительный акт, возможны только в том случае, если нет идеи о зонах влияния, в которых странам не разрешается определять свое собственное развитие", - отметил он.
Комментируя текущую ситуацию на российско-украинской границе, Шольц сказал, что положение очень серьезное. По его словам, нельзя упускать из виду, что Россия стянула к границе с Украиной около ста тысяч военнослужащих и большое количество военной техники. "Разумного объяснения этому нет, - сказал он. - Это угроза миру и безопасности в Европе".
Канцлер предупредил, что Россия заплатит высокую ценув случае военной агрессии против Украины. На вопрос о том, какой может быть эта цена, он сказал: "В кругу союзников мы договариваемся о возможных мерах. Это хорошо. Мы должны быть способны действовать в случае чего. И мы будем".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "незначительных агрессий" и "незначительных жертв" не бывает. Его заявление содержало намек на слова главы Белого дома о том, что санкции против России будут разными в зависимости, совершит ли Кремль "незначительное вторжение" или решится на полномасштабное нападение.
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