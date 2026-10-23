"Это ужасает": в Европе боятся, что Трамп договорится с Путиным за счет Украины

Президент США Дональд Трамп, кремлевский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский

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В Европе растет беспокойство из-за шагов президента США Дональда Трампа в отношении России. Ослабление санкций, договоренности о поставках российского дизельного топлива и более жесткая риторика американского лидера в адрес Украины усилили опасения, что Вашингтон пытается склонить Киев к невыгодному мирному соглашению.

Об этом пишет Euronews.

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Чего боятся европейские чиновники

Особую обеспокоенность вызывает возможность переговоров о будущем Украины без полноценного участия самой украинской стороны. Владимир Путин предложил трехсторонний саммит с участием Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Такой формат может позволить Москве обсуждать украинский вопрос с двумя мировыми лидерами, оставив Киев вне стола переговоров.

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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас ранее на этой неделе заявила в Европейском парламенте, что американские переговорщики уже почти два года пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции. По ее словам, одной из причин, почему Киев не соглашается с условиями Путина, является поддержка европейских государств.

Один из высокопоставленных европейских чиновников, общавшийся с Euronews анонимно, назвал ситуацию тревожной. «Это ужасает, когда отправляют двух риелторов на переговоры с Путиным, где они решают, как поделить страну», — заявил он, имея в виду спецпосланников США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, ранее работавших в сфере недвижимости.

По данным Euronews, европейских представителей насторожили сообщения о возможных предложениях по разморожению российских активов и возобновлению поставок российского газа в Европу в обмен на уступки Москвы. Европейские правительства выступили против таких идей, опасаясь, что экономические стимулы не заставят Кремль отказаться от территориальных претензий.

Отношения Вашингтона и Москвы вызывают новые споры

Тревогу союзников Украины усугубляет то, что Трамп одновременно демонстрирует готовность к экономическому сотрудничеству с Россией и критикует Киев. В частности, американский президент потребовал прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые сокращают экспортные возможности Москвы и влияют на доходы для продолжения войны.

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В то же время США ослабили часть санкционных ограничений в отношении российского дизельного горючего. Европейские дипломаты опасаются, что такие решения дают Кремлю экономические преимущества без существенных уступок по вопросу завершения войны.

Дополнительным источником напряженности стали проблемы с военной поддержкой Украины. Киев сообщал о задержках в поставках ракет-перехватчиков Patriot, ограничении доступа к спутниковой связи и перебоях с обменом разведывательными данными о российских баллистических ракетах. Система раннего предупреждения впоследствии заработала снова, но зависимость Украины от американских технологий и вооружения остается серьезной проблемой.

Белый дом отрицал, что ограничения вводятся по политическим мотивам. Американские чиновники также отвергали утверждение, что Виткофф и Кушнер грозились прекратить военную и разведывательную поддержку, если Киев не согласится на уступки.

Как Европа пытается повлиять на мирные переговоры

Несмотря на острую критику американского подхода, европейские государства пока не готовы разрывать сотрудничество с США. Их стратегия остается сложной: продолжать оказывать помощь Украине, сохранять давление на Россию и одновременно поддерживать диалог с Вашингтоном, чтобы влиять на будущие решения.

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На этой неделе премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб организовали новый раунд переговоров в Осло перед поездкой Виткоффа в Россию. Европейские лидеры пытаются оставаться непосредственными участниками дипломатического процесса, а не только реагировать на договоренности, которые могут принять США и Россия.

Некоторые европейские чиновники надеются, что ситуация может измениться после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. Однако другие не ожидают, что результаты голосования автоматически изменят внешнюю политику Трампа.

В Европе признают, что без американской поддержки Украине будет труднее защищаться. В то же время европейские государства все больше осознают необходимость усиливать свои оборонные возможности, чтобы Киев не зависел исключительно от решений Вашингтона.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

В октябре в Осло Владимир Зеленский встретился со Стивом Виткоффом и представителями европейских стран. Стороны обсуждали будущие гарантии безопасности для Украины, в частности, возможность модели, которую описывали как упрощенный аналог пятой статьи НАТО. По словам украинского президента, американская сторона соглашалась, что гарантии должны быть сильными, хотя окончательных решений на тот момент не было.

Европейское участие в таких консультациях важно не только из-за военной поддержки Киева. Именно европейские государства могут стать гарантами отдельных договоренностей и помочь Украине сохранить позиции, если американская администрация будет настаивать на скором завершении войны.

В то же время , Путин не спешит завершать войну. Москва соглашается на ограниченные форматы контактов, но не спешит переходить к полноценному мирному соглашению. В частности, Кремль настаивает на собственных условиях по формату и месту переговоров.

Это создает для европейских лидеров сложную задачу: оставаться вовлеченными в дипломатический процесс, не позволить решать судьбу Украины без Киева и в то же время не потерять сотрудничество с США, от которой в значительной степени зависит украинская оборона.

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