"Это уже очевидно всем": Британия в ОБСЕ заявила, что Украина сломала миф о российской армии

При поддержке западных партнеров украинцы смогли сломать военную силу так называемой "супердержавы", которой считает себя Россия.

Украинцы проявили решительность и изобретательность на фоне поразительной некомпетенции российского руководства, чем подорвали военную репутацию РФ.

Об этом во время заседания Форума сотрудничества по безопасности заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс, сообщает Укринформ.

Он заявил, что при поддержке западных партнеров украинцы смогли сломать военную силу так называемой "супердержавы", которой считает себя Россия.

Стаббс отметил, что Россия несет невероятные потери в районе Бахмута последние несколько недель, но так и не может существенно продвинуться вперед, а ее наступление, похоже, застопорилось. Он отметил, что сейчас российская армия нуждается в пополнении личного состава и боеприпасов.

Стаббс заявил, что Россия потеряла примерно 30 тысяч военных с начала боев за Бахмут на данном направлении, при этом захватчики смогли продвинуться за 9 месяцев на 25 километров.

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"Как бы они ни пытались представить альтернативную реальность посредством все более бессмысленной дезинформации, поразительный уровень некомпетентности российского военного руководства, подорвавшего военную репутацию России, очевиден для всех", – подчеркнул британский представитель.

Кроме того, он заявил, что на востоке Украины все чаще замечается старая советская техника, которую срочно снимают с хранения и отправляют на фронт, оснащая старыми морскими башнями и пушками.

Эти военно-морские системы вооружения сталинских времен, 60-летние основные боевые танки Т-62 и раритетные бронетранспортеры БТР-50, которые Россия использует в Украине, являются настоящей демонстрацией того типа "высоких технических показателей", благодаря которым известны российская военная и оборонная промышленность", – заявил Стаббс.

Стаббс заявил, что Великобритания передала Украине новейшие артиллерийские системы, системы противовоздушной обороны и противотанковые боеприпасы, чтобы помочь Украине защититься от жестоких и неизбирательных нападений со стороны России.

"Британия была первой страной, которая предоставила Украине современные основные боевые танки – и мы благодарны всем нашим членам Альянса, которые сделали то же самое. Основные боевые танки "Челленджер 2" – это шаг вперед в развитии потенциала Вооруженных сил Украины, оснащенных одними из самых современных и самых совершенных артиллерийских систем в мире", – отметил Стаббс.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что "вагнеровцы" больше неспособны самостоятельно обеспечивать наступательные действия в районе Бахмута, поэтому вынуждены просить помощи у регулярных войск.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве обороны Великобритании заявили, что бои в Бахмуте Донецкой области продолжаются. Вооруженным силам Украины удалось оттеснить оккупантов от одной из линий снабжения города.

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