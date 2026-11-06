ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
637
Время на прочтение
2 мин

«Это вас уничтожит»: Трамп пригрозил демократам после разгрома республиканцев на выборах

Трамп разразился угрозой из-за проигрыша его партии на выборах и даже пригрозил последствиями.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил демократам политическими последствиями, если те попытаются объявить ему импичмент. На фоне сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс он заявил, что такая попытка якобы может «уничтожить» Демократическую партию.

Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

Американский лидер отверг опасения по поводу такого сценария и заявил, что не видит никаких оснований для соответствующей процедуры. По словам президента, США сейчас якобы «успешнее, чем когда-либо за всю свою историю».

«Думаю, если они это сделают, это приведет к уничтожению Демократической партии. Импичмент без причины — зачем, если страна процветает? Наша страна сейчас преуспевает как никогда раньше в своей истории», — высказался он о вероятности импичмента.

В то же время, Трамп признал, что война с Ираном могла повлиять на результаты выборов и поражение его Республиканской партии.

«Я думаю, что частично это был Иран», — сказал Трамп в одном из интервью.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также связал провал республиканцев с войной. В сообщении в соцсети X он прямо заявил: «Причина нашего поражения — война».

Масштаб поражения республиканцев признал и покидающий должность губернатор Флориды Рон Десантис. Он назвал результаты выборов событием, близким к «вымиранию» Республиканской партии во многих частях страны.

Напомним, 3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Демократы получили контроль над обеими палатами — Сенатом и Палатой представителей. Хотя Трамп заявил, что якобы «готов признать» результаты голосования, но в то же время начал искать виновных. В частности, он объяснил потерю позиций Республиканской партии, что его самого не было в избирательных бюллетенях.

Кроме того, Трамп обвинил демократов в резком падении американского фондового рынка и еще и жестко упрекнул американцев. Трамп назвал ситуацию «печальным зрелищем» и возмущенно выразился, что из-за победы его политических оппонентов сократились пенсионные сбережения американцев.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie