«Это вас уничтожит»: Трамп пригрозил демократам после разгрома республиканцев на выборах

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозил демократам политическими последствиями, если те попытаются объявить ему импичмент. На фоне сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс он заявил, что такая попытка якобы может «уничтожить» Демократическую партию.

Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

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Американский лидер отверг опасения по поводу такого сценария и заявил, что не видит никаких оснований для соответствующей процедуры. По словам президента, США сейчас якобы «успешнее, чем когда-либо за всю свою историю».

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«Думаю, если они это сделают, это приведет к уничтожению Демократической партии. Импичмент без причины — зачем, если страна процветает? Наша страна сейчас преуспевает как никогда раньше в своей истории», — высказался он о вероятности импичмента.

В то же время, Трамп признал, что война с Ираном могла повлиять на результаты выборов и поражение его Республиканской партии.

«Я думаю, что частично это был Иран», — сказал Трамп в одном из интервью.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также связал провал республиканцев с войной. В сообщении в соцсети X он прямо заявил: «Причина нашего поражения — война».

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Масштаб поражения республиканцев признал и покидающий должность губернатор Флориды Рон Десантис. Он назвал результаты выборов событием, близким к «вымиранию» Республиканской партии во многих частях страны.

Напомним, 3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Демократы получили контроль над обеими палатами — Сенатом и Палатой представителей. Хотя Трамп заявил, что якобы «готов признать» результаты голосования, но в то же время начал искать виновных. В частности, он объяснил потерю позиций Республиканской партии, что его самого не было в избирательных бюллетенях.

Кроме того, Трамп обвинил демократов в резком падении американского фондового рынка и еще и жестко упрекнул американцев. Трамп назвал ситуацию «печальным зрелищем» и возмущенно выразился, что из-за победы его политических оппонентов сократились пенсионные сбережения американцев.

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