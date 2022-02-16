"Это ваш выбор": в Госдепе США отреагировали на идею "финляндизации" Украины

"Это ваш выбор": в Госдепе США отреагировали на идею "финляндизации" Украины

В США отмечают, что это будет решать только сама Украина.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман прокомментировала идеи некоторых стран мира склонить Украину к так называемой "финляндизации". Дипломатка заявила, что любое решение о будущем Украины остается за народом Украины.

Об этом она сказала в интервью Украинской правде.

Шерман подчеркнула, что уже неоднократно вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном они заявляли, что "никакие решения по Украине не будут приняты без Украины".

В частности, речь идет о вопросе "финляндизации". Шерман подчеркнула, что это будет решать только сама Украина.

"Это решение – не на стороне США. Это решение остается за украинским народом – чего они хотят, где они видят свое будущее. Это ваш выбор. И 15 февраля мы снова услышали ответ от президента Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это также выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства", – сказала дипломат.

Напомним, французская газета Le Figaro сообщила, что в самолете в Москву президент Франции Эммануэль Макрон сказал нескольким журналистам, что среди идей для обсуждения есть, в частности, возможность так называемой "финляндизации" (внеблоковости) Украины – согласия на фактическое ограничение украинского суверенитета и, в частности, украинского права на участие в определенных оборонных или политических союзах

Впоследствии, находясь с визитом в Киеве, во время переговоров с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон опроверг информацию французских СМИ о возможности "финляндизации" Украины как одной из тем его разговора с российским президентом.

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