"Это великое дело": Шмыгаль призвал города мира помогать украинским городам восстановиться

Сейчас Россия разрушает города, как это делали нацисты 80 лет назад, заметил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал города мира приобщиться к гуманитарной помощи украинским городам, а также помочь деньгами для восстановления.

Об этом глава правительства сказал в видеообращении 25 марта.

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"Хочу обратиться не только к правительствам стран-партнеров, но и к мэрам европейских и других городов по всему миру. Сейчас Россия разрушает наши города и городки, как это делали нацисты 80 лет назад. Мы призываем вас: возобновляйте традицию городов-собратьев, помогайте украинским городам гуманитарной помощью и средствами на восстановление. Это великое дело", – призвал Шмыгаль.

Напомним, 25 марта городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что над восстановлением города работает пул архитекторов, а также описал, каким будет областной центр после войны.