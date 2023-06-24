"Это внутреннее дело России": Токаев жестко ответил на телефонный звонок Путина по поводу ситуации в РФ

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев резко ответил Путину по поводу ситуации, которая сложилась в РФ.

Российский диктатор Владимир Путин на фоне восстания Евгения Пригожина позвонил лидеру Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву.

Об этом сообщили на сайте президента Казахстана.

"Президент Касим-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России. Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране", — говорится в сообщении.

В то же время Токаев заявил Путину, что происходящие в РФ события — это внутреннее дело России. Путин "поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном ситуацию, сложившуюся в Российской Федерации".

"Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержки правопорядка в стране. Это основа безопасности общества и его успешного развития", — подчеркнули в Казахстане.

Кроме того, известно, что Путин провел телефонные разговоры также и с президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиоевым. Об этом проинформировал представитель российского диктатора Дмитрий Песков.

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Главарь наемников пригрозил походом на столицу Москву.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

Читайте также: