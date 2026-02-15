"Это внутренние подрывы": Зеленский рассказал о союзниках Путина в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля пытается разрушить единство Евросоюза изнутри. По словам главы государства, Путин использует отдельных политических представителей для «внутренних подрывов» Европы, чтобы вернуть доступ к замороженным активам и избавиться от санкций.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью изданию POLITICO.

«Путин действительно не уважает Европу, хотя она и входит в сферу его интересов. Он пытался разделить европейские страны, и иногда ему это удавалось, однако не полностью. И это отлично, что сегодня Европа находится в хорошей форме. Однако он нашел среди вас некоторых представителей, которые начали бороться против европейского единства. Знаете, это этакие „внутренние подрывы“, — отметил он.

Зеленский четко обозначил цель Путина.

«Да, именно к этому Путин стремится больше всего, поскольку его цель — добиться отмены санкций и вернуть себе замороженные активы. Ради этого ему не нужно единство, ему не нужна сильная Европа. Вот и все», — резюмировал украинский президент.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в странах ЕС и «Большой семерки» заморожено около 300 миллиардов долларов суверенных активов центробанка РФ. Украина вместе с партнерами настаивает на их полной конфискации для восстановления страны, в то время как в ЕС продолжаются дискуссии по использованию только доходов от этих средств. Россия неоднократно угрожала «зеркальными мерами» в случае их изъятия.