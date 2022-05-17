"Это внутренняя пропаганда": Маляр прокомментировала намерение Госдумы заблокировать обмен бойцов "Азова"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр считает, что заявление представителей Госумы России о намерении заблокировать обмен военнослужащих полка "Азов" направлено на внутреннюю пропаганду.

Переговорный процесс по обмену украинских военных и их спасению продолжается.

Об этом Маляр сказала во время пресс-конференции в "Медиацентре Украина" 17 мая.

"По Госдуме это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается", — сообщила замминистра.

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В тот же день Маляр сообщала, что из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске ("ДНР") эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных, сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", - Резников об эвакуации из "Азовстали"

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