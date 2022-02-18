"Это военное преступление": глава Минобороны назвал главный объект атаки оккупантов на Донбассе

Резников связывает усиление обстрелов со стороны боевиков на Донбассе со вчерашним заседанием Совбеза ООН.

Обострение в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, начавшееся накануне после обстрела оккупантов образовательных учреждений и жилых районов, является военным преступлением России.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на часе вопросов к правительству в Верховной Раде 18 февраля.

По его словам, массовый обстрел со стороны российских вооруженных формирований стал частью прогнозируемой провокации. Таким образом, украинскую сторону пытались спровоцировать на нарушение режима прекращения ответного огня и создать основание для полномасштабного нападения.

Глава Минобороны указал, что главным объектом обстрела поддерживаемых Россией боевиков стало мирное население.

"Вчера (17 февраля. — Ред.) в результате действий врага были ранены три наших бойца, еще один получил боевую травму. Но российское командование направило сильный удар против образовательных учреждений и жилья. Главным объектом атаки стало мирное население. Это военное преступление и откровенная провокация", — сказал Резников.

Он отметил, что о вероятности такой провокации неоднократно сообщалось ранее. По его мнению, обострение на Донбассе связано с заседанием Совбеза ООН, на котором вчера обсуждались Минские договоренности.

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"Убежден, что одной из причин этой массированной провокации именно вчера было проведение заседания Совета безопасности ООН, посвященного Минским договоренностям. Это традиционная тактика российской стороны: всегда перед заседаниями ТКГ, перед встречами в "нормандском формате", перед любыми важными международными событиями, касающимися российско-украинской войны, устраиваются какие-то инциденты, чтобы сформировать фон, который российская сторона считает выгодным", – пояснил министр обороны.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не подтверждает отвод войск РФ от границы. Но, по его словам, возможность полномасштабного вторжения РФ в Украину сейчас оценивается как невысокая.

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