"Это военное преступление": глава Минобороны назвал главный объект атаки оккупантов на Донбассе

Резников связывает усиление обстрелов со стороны боевиков на Донбассе со вчерашним заседанием Совбеза ООН.
Обострение в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, начавшееся накануне после обстрела оккупантов образовательных учреждений и жилых районов, является военным преступлением России.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на часе вопросов к правительству в Верховной Раде 18 февраля.
По его словам, массовый обстрел со стороны российских вооруженных формирований стал частью прогнозируемой провокации. Таким образом, украинскую сторону пытались спровоцировать на нарушение режима прекращения ответного огня и создать основание для полномасштабного нападения.
Глава Минобороны указал, что главным объектом обстрела поддерживаемых Россией боевиков стало мирное население.
"Вчера (17 февраля. — Ред.) в результате действий врага были ранены три наших бойца, еще один получил боевую травму. Но российское командование направило сильный удар против образовательных учреждений и жилья. Главным объектом атаки стало мирное население. Это военное преступление и откровенная провокация", — сказал Резников.
Он отметил, что о вероятности такой провокации неоднократно сообщалось ранее. По его мнению, обострение на Донбассе связано с заседанием Совбеза ООН, на котором вчера обсуждались Минские договоренности.
"Убежден, что одной из причин этой массированной провокации именно вчера было проведение заседания Совета безопасности ООН, посвященного Минским договоренностям. Это традиционная тактика российской стороны: всегда перед заседаниями ТКГ, перед встречами в "нормандском формате", перед любыми важными международными событиями, касающимися российско-украинской войны, устраиваются какие-то инциденты, чтобы сформировать фон, который российская сторона считает выгодным", – пояснил министр обороны.
Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не подтверждает отвод войск РФ от границы. Но, по его словам, возможность полномасштабного вторжения РФ в Украину сейчас оценивается как невысокая.
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