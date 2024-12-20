"Это вообще не вопрос": Шольц о размещении миротворцев в Украине

Политик снова высказался против идеи введения миротворческих сил в Украину в случае возможного прекращения огня.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока преждевременно было бы вести дискуссию о размещении западных войск на территории Украины.

Об этом сообщило N-tv.

По его словам, конкретная организация архитектуры безопасности "не может являться предметом разумного обсуждения на данный момент".

"Но это должно быть что-то, что, на наш взгляд, также имеет трансатлантическую структуру", – отметил Шольц.

Он добавил, что не было "никакой дискуссии о сухопутных войсках или чем-то подобном, потому что это вообще не вопрос".

Напомним, Олаф Шольц может посетить Москву с мирной миссией для увеличения своего политического рейтинга перед досрочными выборами в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля.

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