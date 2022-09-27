"Это вовсе не выявление воли населения": Бразилия в Совбезе ООН – о "референдумах" в Украине

Бразилия разделяет беспокойство из-за "референдума" в некоторых областях Украины. В текущих условиях это еще один шаг, приводящий к эскалации конфликта.

Проведенные "референдумы" – это отнюдь не выявление свободы населения Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель Бразилии при организации Кошта Фильо.

"Бразилия разделяет беспокойство из-за "референдума" в некоторых областях Украины. В текущих условиях это еще один шаг, приводящий к эскалации конфликта. Это вовсе не выявление воли населения Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Зато эти "референдумы" еще больше усложняют перспективы мирных переговоров", – заявил бразильский дипломат.

Он также напомнил, что Устав ООН и Международный пакт по гражданским, политическим, экономическим и культурным правам отмечают неотъемлемое право всех народов на самоопределение и свободное решение своего политического статуса. Это фундаментальный принцип международного права, являющийся в основе легитимности государств. Много раз прежде, особенно в контексте деколонизации, проведение референдумов было средством, которым народы выражали свою волю. Резолюции этого совета устанавливают, что применение этого инструмента является легитимной практикой принятия решения по суверенитету и территориальной целостности.

"Но актуальность такого инструмента зависит от определенных условий. Мы можем предположить, что в условиях конфликта население не может иметь свободного волеизъявления. Соответственно требования международного права предусматривают определенный ряд условий для таких референдумов: что они должны проводиться свободно, открыто и прозрачно. А этого мы совсем не видим в соответствующих областях Украины", – подчеркнул Фильо.

"Бразилия стоит на позициях уважения к принципу территориальной целостности, политическому единству, суверенитету и независимости государств. Господин председательствующий, мы повторяем наш призыв к немедленному прекращению огня и открытию мирных переговоров", — заявил постпред страны в ООН.

Он также отметил, что важно, чтобы "обе страны воздержались от мер, которые приведут к эскалации боевых действий даже в своей риторике".

Напомним, 27 сентября Россия "нарисовала" и опубликовала результаты своих "референдумов" в четырех областях Украины.