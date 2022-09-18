"Это все территории других государств": экс-глава МИД Румынии выступил за раздел Украины, ему ответили

Бывший глава МИД и Министерства образования Румынии Андрей Марга, последний раз работавший в правительстве в 2012 году, а в советское время являвшийся информатором румынской Секуритате, сделал заявление о необходимости разделить часть территории Украины.

В частности, Марга отметил, что Украина должна отдать свои территории четырем государствам – Венгрии, Польше, Румынии и России.

Об этом политик заявил на этой неделе в выступлении на книжном фестивале "Alba Transilvana" в румынском городе Альба Юлия, передает digi24.

"Я утверждаю это со всей ответственностью - Украина в неестественных пределах. Она должна отдать свои территории: Закарпатье – Венгрии, Галицию – Польше, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России. Это все территории других государств, не Украины", — подчеркнул Марга.

Он также добавил, что сейчас конфликт можно разрешить только путем переговоров с Россией при посредничестве Америки, Германии и Китая, а также заверил, что Украина якобы "далека от демократии".

Украинское посольство в Румынии, в свою очередь, ответило, что такие заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах.

"Они являются особенно вопиющим нарушением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы. Мы сожалеем, что бывший министр европейского демократического государства Марга делает заявления, которые ставят под сомнение основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Эти принципы являются основой безопасности и стабильности на континенте", — говорится на официальной странице посольства в Twitter.

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