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"Это втянет НАТО в войну" — кандидат в президенты Польши выступил против вступления Украины
Кандидат в президенты Польши заявил, что не подпишет ратификацию вступления Украины в НАТО. Он также поддержал запрет на отправку польских солдат в Украину.
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что не подпишет ратификацию членства Украины в НАТО.
Такое обещание он дал во время интервью на YouTube-канале лидера антиукраинской партии "Конфедерация" Славомира Менцена, сообщает TVN24.
Менцен провел разговор с Навроцким в рамках своей инициативы по определению, кого из кандидатов поддержать во втором туре выборов. Участие в подобной беседе предложено также другому претенденту на пост президента — Рафалу Тшасковскому.
Главной темой разговора стала так называемая "Менценевская восьмерка" — перечень политических требований, который Менцен адресовал обоим кандидатам. Несколько пунктов касались Украины. В частности, Навроцкий согласился с тезисом о том, что Польша не должна отправлять своих солдат на территорию Украины. Также он подтвердил, что выступает против ратификации вступления Украины в НАТО.
"Сегодня дискуссия о вступлении Украины в НАТО абсолютно безосновательна. Это втянет весь Альянс в войну с Российской Федерацией", — заявил Навроцкий.
Напомним, что польская Государственная избирательная комиссия огласила результаты первого тура президентских выборов по результатам подсчета 100% голосов. Так, во второй тур вышли кандидаты Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский.