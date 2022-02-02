"Это защита и оборона": генсек НАТО отреагировал на размещение войск США в Восточной Европе

"Это защита и оборона": генсек НАТО отреагировал на размещение войск США в Восточной Европе

Столтенберг объяснил, что Альянс делает все возможное ради безопасности союзников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на решение президента США Джо Байдена о дополнительном размещении американских войск в Восточной Европе. Он подчеркнул, что это подтверждение того, что Альянс делает все возможное в целях безопасности союзников.

Об этом пишет finance.yahoo.com.

"Это мощный сигнал ответственного подхода США, и этот шаг осуществляется вместе с другим вкладом США в нашу общую безопасность, включая 8,5 тыс. военных, находящихся в состоянии повышенной готовности, для сил быстрого реагирования НАТО и авианосную ударную группу во главе с авианосцем Harry S. Truman, под командованием НАТО, в Средиземном море", — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что размещение войск в Европе носит оборонительный характер, поскольку Альянс делает все возможное для безопасности союзников.

"Размещение войск носит оборонный, пропорциональный характер и направляет четкий сигнал, что НАТО сделает все необходимое для защиты и обороны всех союзников из Альянса", — пояснил Столтенберг.

Напомним:

Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе. Пентагон сегодня объявит, что войска будут развернуты "в ближайшие дни".

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