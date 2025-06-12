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Это заставит Путина прекратить войну: дипломат назвал лучшую "санкцию"
Кроме военных рычагов, Огрызко подчеркивает необходимость настоящих, не «дырявых», санкций против России, особенно в отношении ее нефтяного экспорта.
Заставить президента России Владимира Путина прекратить войну или хотя бы сесть за стол переговоров на украинских условиях могут несколько факторов. Один из них — удары по военной машине врага. Это лучшая «санкция» против РФ.
Такое мнение дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказал в интервью изданию «Главред».
Огрызко ответил на вопрос, что действительно может заставить Россию прекратить войну или хотя бы сесть за стол переговоров на украинских условиях.
«По моему мнению, здесь стоит говорить о двух факторах. Мне кажется, что лучшая «санкция» — это то, что недавно происходило на пяти российских военных аэродромах. Это и есть то, что мы должны демонстрировать ежедневно и каждую ночь. И чем больше будет таких ударов по российской военной машине, тем быстрее она сломается», — убежден дипломат.
Он отметил, что именно поэтому Украине уже сегодня необходима военная помощь от западных партнеров. По словам эксперта, тогда «у нас в кармане будет один из главных аргументов».
"Второй момент — это производство собственного оружия. И, кстати, президент Зеленский также говорил, что мы можем обеспечивать до 40% собственных потребностей. Если это реализовать, это будет колоссальный инструмент влияния на Москву», — акцентировал экс-глава МИД.
В этом контексте он обратил внимание на то, что Украина выходит на новое качественное оружие — баллистические ракеты. Они уже прошли соответствующие испытания и даже были применены.
«Если удастся в ближайшее время перевести эту программу в промышленное производство, и изготовление ракет пойдет быстро и масштабно — тогда на болотах быстро поймут, что такое бумеранг», — сказал Огрызко.
Еще одним фактором давления на Путина он назвал санкции. Дипломат подчеркнул, что санкции не должны быть «дырявыми», а — настоящими и контролируемыми.
«Если уж вводятся санкции против российской нефти, то давайте сделаем так, чтобы ни одно ржавое корыто, которое россияне используют для перевозки нефти, не прошло незамеченным. Потому что если с одной стороны — красивое заявление, а с другой — некрасивое исполнение, тогда это дискредитация самой идеи санкций», — объяснил эксперт.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство подошло очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну или хотя бы остановить ее. Для этого нужна сильная американская помощь и давление со стороны США на Россию.
К слову, аналитики Института изучения войны также считают, что западная военная помощь Украине является ключевой для достижения решительных успехов на фронте. Они меняют расчеты Путина, и заставили бы РФ перейти к конструктивным переговорам для обеспечения мирного урегулирования войны.