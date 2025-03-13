"Это жесткая игра": Дуда призвал дать Трампу шанс закончить войну

Польский президент считает, что Трамп не ведет "деликатную дипломатию".

Президент Польши Анджей Дуда не считает своего американского коллегу Дональда Трампа таким, что ведет промосковские переговоры, чтобы заставить Киев прекратить боевые действия. Польский лидер предложил дать шанс главе Белого дома.

Об этом Дуда сказал в интервью, сообщает Financial Times.

"Это не деликатная дипломатия — это жесткая игра, но, на мой взгляд, дело не в том, что президент Трамп обращается с Россией только хорошо и нежно", — подчеркнул он.

По словам польского лидера, Трамп применяет инструменты против РФ, хотя "они, возможно, не такие громкие и заметные, как те, которые он использует против Украины".

"Пока никому не удалось остановить эту войну, поэтому давайте дадим президенту Трампу шанс", — высказался Анджей Дуда.

Напомним, ранее Дуда призвал Трампа разместить ядерное оружие на территории Польши – как сдерживающий фактор против любой будущей российской агрессии.

Читайте также :