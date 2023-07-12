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"Этого абсолютно недостаточно": Дуда раскритиковал решение НАТО по Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
842
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"Этого абсолютно недостаточно": Дуда раскритиковал решение НАТО по Украине

Анджей Дуда раскритиковал решение НАТО по Украине. / Фото: Сайт президента Украины

Анджей Дуда прокомментировал решение стран-членов НАТО по Украине.

Президент Польши Анджей Дуда назвал недостаточно сильным решение саммита НАТО, который проходит 11-12 июля в Вильнюсе, относительно Украины и перспектив ее членства.

"По моему мнению, этого абсолютно недостаточно. Надеюсь, через несколько лет Украина будет полноправным членом нашего Альянса", – ответил президент Польши на вопросы журналистов.

Он добавил, что при этом путь Украины в НАТО после вчерашних решений саммита ясен.

"Мы можем сказать, что решение принято. Относительно графика – это сложно и почти невозможно, если учитывать, что для принятия решений в НАТО нужно единодушие… Сейчас идет война. А во время войны это невозможно", – отметил президент Польши.

Напомним, по итогам первого дня саммита в Вильнюсе страны-члены НАТО решили, что Украина получит приглашение, "когда члены Альянса придут к соглашению, и будут выполнены условия". В то же время, ПДЧ для Украины таки отменят.

ТСН.ua собрал главные итоги саммита НАТО 11 июля.

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Дата публикации
Просмотры
842
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