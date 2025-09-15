"Этого недостаточно": Трамп раскритиковал санкции Европы против России

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Санкции, которые Европа ввела против РФ, недостаточно жесткие. Это не заставит агрессора прекратить военные действия в Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

Трамп призвал Европу перестать покупать российскую нефть.

«Мы (США — ред.) не покупаем нефть в России. Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они покупали нефть. Вводимые ими санкции недостаточно жесткие», — акцентировал лидер Штатов.

Он также отметил, что готов ввести их. Но «европейцам придется усилить их, чтобы соответствовать его действиям».

«Просто сейчас они (европейцы — ред.) говорят, но не делают. Они покупают много нефти в России. Так не годится», — заключил Трамп.

Напомним, решение о санкции против Москвы должно приниматься в тесной координации с администрацией Трампа.

По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, государство не может допускать разногласий между президентом и парламентом, ведь Штаты находятся под давлением глобальных вызовов.

При этом в Сенате призывают ускорить принятие новых ограничений против России, поскольку она отказывается прекращать агрессию против Украины. Впрочем, вероятнее всего, никаких шагов без согласования с Белым домом не будет применяться. Следовательно, будущее санкционной политики Вашингтона будет напрямую зависеть от позиции Дональда Трампа.