"Этого недостаточно": Трамп раскритиковал санкции Европы против России
Американский лидер Дональд Трамп шокирует объемы закупки российской нефти. Пока это продолжается, Путин может продолжать финансировать свою военную машину.
Санкции, которые Европа ввела против РФ, недостаточно жесткие. Это не заставит агрессора прекратить военные действия в Украине.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.
Трамп призвал Европу перестать покупать российскую нефть.
«Мы (США — ред.) не покупаем нефть в России. Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они покупали нефть. Вводимые ими санкции недостаточно жесткие», — акцентировал лидер Штатов.
Он также отметил, что готов ввести их. Но «европейцам придется усилить их, чтобы соответствовать его действиям».
«Просто сейчас они (европейцы — ред.) говорят, но не делают. Они покупают много нефти в России. Так не годится», — заключил Трамп.
Напомним, решение о санкции против Москвы должно приниматься в тесной координации с администрацией Трампа.
По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, государство не может допускать разногласий между президентом и парламентом, ведь Штаты находятся под давлением глобальных вызовов.
При этом в Сенате призывают ускорить принятие новых ограничений против России, поскольку она отказывается прекращать агрессию против Украины. Впрочем, вероятнее всего, никаких шагов без согласования с Белым домом не будет применяться. Следовательно, будущее санкционной политики Вашингтона будет напрямую зависеть от позиции Дональда Трампа.