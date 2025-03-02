Россияне, мол, пытаются "выйти на диалог и наладить все отношения".

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что администрация президента США Дональда Трампа стремительно меняет внешнеполитические конфигурации. Мол, это во многом совпадает с российским видением.

Комментарий Пескова обнародовал пропагандист Павел Зарубин.

По словам Пескова, США и Россия голосуют за одну резолюцию Генассамблеи ООН, в которой содержится якобы "абсолютно сбалансированная формулировка по украинскому кризису".

"Это действительно невозможно было представить. Новая администрация стремительно меняет внешнеполитические конфигурации. Это во многом совпадает с нашим видением", — добавил он.

Он добавляет, что сейчас предпринимаются попытки "выйти на диалог и наладить все отношения".

"Впереди долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но, если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно", — заключил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о президенте США Дональде Трампе. Он заявил, что американский лидер является "прагматиком с лозунгом здравого смысла", поэтому "с ним интересно"

Читайте также: