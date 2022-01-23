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"Этого шага недостаточно": в посольстве Украины в ФРГ прокомментировали отставку командующего ВМС Шенбаха

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"Этого шага недостаточно": в посольстве Украины в ФРГ прокомментировали отставку командующего ВМС Шенбаха

pixabay.com

Немецкое правительство должно изменить свою политику по отношению к Киеву, отметил украинский дипломат.

Отставка командующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха после дипломатического скандала касательно Украины является недостаточным шагом для восстановления полного доверия Киева к Берлину.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего Военно-морских силах Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к политике Германии. Немецкое правительство должно изменить свою политику в отношении Киева", — подчеркнул дипломат.

Напомним, что ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кей-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и собственно этот открытый территориальный вопрос не позволит Украине стать членом НАТО. Это спровоцировало международный скандал.

МИД Украины в своем заявлении требовало объяснений и публичного опровержения со стороны немецкого правительства заявления главы ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха об "потерянном Крыму, который никогда не вернется". А затем из-за скандальных заявлений Шенбаха МИД Украины вызвал на разговор госпожу посла Германии в Украине Анку Фельдгузен.

В Минобороны Германии заявили, что слова Шенбаха не имеют ничего общего с официальной позицией ведомства.

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