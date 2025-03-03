"Этот человек не продержится слишком долго": Трамп намекнул на Зеленского

Трапм считает, что "и Россия и народ Украины" хотят заключить соглашение об окончании войны.

Президент Дональд Трамп заявил, что разговаривал с европейскими коллегами в выходные, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, передает CNN.

"Мы собираемся заключать соглашения со всеми, чтобы остановить эту войну, включая Европу и европейские страны. В основном это мои друзья, главы государств, главы разных стран. … За последние два дня мне звонили по телефону четыре премьер-министра и пять президентов, и они хотят это решить", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Не называя имени Зеленского, Трамп также предположил, что украинский президент может "не продержаться слишком долго", если он не заключит соглашение.

"Теперь, возможно, кто-то не хочет заключать соглашение, и если кто-то не хочет заключать соглашение, я думаю, что этот человек не продержится слишком долго. Этого человека не будут долго слушать, потому что я считаю, что Россия хочет заключить соглашение. Я считаю, что и народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение", — заявил президент США.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп подверг критике президента Владимира Зеленского за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".

Президент Украины ответил на критику и подчеркнул, что Украине нужен "настоящий мир".

Также министр торговли США ответил, планирует ли Трамп добиваться отставки Зеленского:

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