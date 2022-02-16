"Этот день — наш": Зеленский ко Дню единения вместе с супругой запустил патриотический челлендж

"Этот день — наш": Зеленский ко Дню единения вместе с супругой запустил патриотический челлендж

16 февраля Украина отмечает День единения.

Ко Дню единения в Украине, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский запустил патриотический челлендж. Чтобы добавить фото с флагом Украины, добавить хештег #UA вместе и опубликовать в соцсетях.

Об этом он написал в своем Telegram.

Зеленский напомнил, что сегодня в 10:00 на домах и сооружениях во всех населенных пунктах подняли сине-желтое знамя и раздались строки нашего гимна.

"А в соцсетях мы запускаем челлендж. Сделайте фото или запишите видео с флагом Украины. Добавьте хештег #UAвместе и опубликуйте. Отметьте человека, которому хотите передать челлендж", — написал президент, опубликовав фото со своей женой Еленой и флагом Украины.

Кроме того, глава государства отметил, что День единения – это наш день, всех украинцев.

"Вместе празднуем День единения! Великого народа великой Украины! Этот день — наш. Кто живет на правом и левом берегах Днепра. В городах и селах. Возле Карпат и терриконов. На побережье Черного и Азовского морей. Кто болеет за "Динамо" или "Шахтер", а вместе — за Украину. Кто празднует Рождество, Песах или Курбан-байрам, а вместе — верят в Украину! Кто общается на украинском, крымскотатарском, русском, венгерском или жестовом языке, а вместе — творят Украину не словами, а делами! Харьков и Херсон, Запорожье и Закарпатье, Хмельницкий и Кропивницкий, Одесса и Николаев, Ровно и Файное. Житомир, Сумы, Полтава, Франик и Марик, Волыняне и винничане, Чернигов, Черкассы и Черновцы, Львов и Луганск, Днепр и Донецк. Кривой Рог и Крым. УКРАИНА! ВМЕСТЕ! И НАВСЕГДА!", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, в честь Дня единения президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Следует отметить, что 16 февраля главные телеканалы показывают телемарафон национального единства. Утром – с 8:00 до 10:00 и вечером – с 19:00 до 22:00. Отмечается, что это одна из мер ко Дню единения — празднику, который накануне ввел президент Зеленский. В телеэфирах представители власти и лидеры мнений будут обсуждать текущую ситуацию на границах Украины и внутри государства.

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