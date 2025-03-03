"Этот парень не хочет мира": Трамп напал на Зеленского из-за заявления о "дальнем" окончании войны

Трамп назвал слова Зеленского о далеком мире "худшим заявлением" и пригрозил, что "США не будут с этим мириться".
Президент США Дональд Трамп снова подверг критике президента Владимира Зеленского – на этот раз за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп резко заявил, что "это – самое плохое заявление, которое мог сделать Зеленский, поэтому "Америка не долго будет с этим мириться".
"Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что не может справиться с этой задачей без США. Вероятно, это не самое лучшее заявление о демонстрации силы против России. О чем они думают?" – написал Трамп.
Напомним, что вчера, после Лондонского саммита, в разговоре с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что до соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко".
"Ни какин реальные шаги в этом направлении не предприняты", — сказал Зеленский.
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Извинения ТРАМПА, ПОСТУПКИ РОССИИ И ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ИНТЕРВЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО В ЛОНДОНЕ
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