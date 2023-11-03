"Этот процесс будет продолжаться": в Белом доме прокомментировали статью Залужного и заверили в поддержке Украины

Он назвал ее материал Залужного из важных аргументов, подтверждающий неотложную необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Об этом он заявил во время прессбрифинга в Вашингтоне, пишет Укринформ.

«Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину», — отметил представитель администрации Байдена в ответ на точку зрения главнокомандующего ВСУ.

Кирби также добавил, что в процессе войны меняются потребности сторон, в том числе в отношении систем вооружений, которые партнеры предоставляют Украине.

«Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, равно как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться», — сказал представитель администрации Байдена.

Он подчеркнул, что удовлетворять актуальные потребности было бы легче, если бы Конгресс принял запрос президента Байдена с дополнительным финансированием, в том числе с поддержкой Украины. Кирби также отметил, что этот пакет предусматривает не только новые возможности для Украины, но пополнение средств самих Соединенных Штатов.

Напомним, ТСН.ua собрал главные тезисы из колонки Валерия Залужного, опубликованной в издании The Economist.

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