"Этот раунд Россия проиграла": Кулеба о возможном нападении РФ и подписании соглашений с Турцией

"Этот раунд Россия проиграла": Кулеба о возможном нападении РФ и подписании соглашений с Турцией

Кулеба говорит, что Киев продолжает работать над укреплением сотрудничества с партнерами.

Такие документы, которые Украина подписала с Турцией во время визита Реджепа Эрдогана в Киев, не подписываются на пороге войны или дестабилизации. Несмотря на существующие риски, ситуацию удается держать стабильной и контролируемой, а уровень поддержки Украины международными партнерами свидетельствует о том, что стратегия запугивания со стороны Москвы не действует.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 4 февраля.

"Документы, которые Украина подписала с Турцией, не подписываются на пороге войны или дестабилизации. Подписание этих соглашений – еще одно свидетельство, что, несмотря на все страшилки и угрозы, Украина сегодня крепко стоит на ногах и уверенно развивается, а партнеры верят в Украину. Следовательно, стратегия запугивания со стороны Москвы не действует. Этот раунд Россия проиграла", – заявил он.

Кулеба отметил, что, несмотря на высокие риски, ситуацию удается держать стабильной и контролируемой, а Киев сегодня стал направлением номер один в мировой международной политике.

"Риски остаются, и мы действительно продолжаем готовиться к любому сценарию событий, но этот раунд Россия проиграла. Риски остаются, и мы продолжаем готовиться к любому сценарию, но этот раунд Москва проиграла. Мы будем продолжать усиливаться и развивать взаимовыгодное сотрудничество с ключевыми игроками региона", – сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что очень важно сейчас не дать расшатать ситуацию изнутри, и призвал граждан верить в Украину.

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