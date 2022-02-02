"Этот вопрос справедливости": Зеленский отреагировал на исключение Трухина из "Слуги народа"

Зеленский сказал, что с этим делом должны разобраться правоохранители.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение нардепа Александра Трухина из партии "СН" после обнародования видео по его участию в ДТП, заявил, что поддерживает "Слугу народа" в этом решении. По словам президента, все должны быть равны перед законом и нести ответственность за нарушение.

Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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По его словам, решение об исключении Трухина является вопросом справедливости, поскольку все должностные лица должны быть равны перед законом. Кроме того, Зеленский отметил, что нардеп должен быть примером, и он ожидал от партии "именно такой реакции".

"Относительно господина Трухина. Обнародовано видео. Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии, партии "Слуга народа". Думаю, что все единогласно поддерживают, чтобы уволить Трухина из партии. Это же вопросы справедливости. Все должны быть равны, все должны отвечать за это. И все, поверьте мне, точно будут отвечать за это, несмотря на то, какой это проступок, или это серьезное правонарушение.Во-первых, ты – депутат, ты являешься примером. И поэтому должен нести особую ответственность. наших правоохранителей и депутатов партии "Слуга народа", – сказал Зеленский.

Напомним, народный депутат Александр Трухин 2 февраля был исключен из партии "Слуга Народа".

Ранее сообщалось, что депутат от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, политик якобы находился под хмельком, а тест на алкоголь проходить отказался.

Недавно в Сети была опубликована видеозапись с места аварии. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП, и обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Расследование дела продолжается.

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