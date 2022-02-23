"Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал": известный российский блоггер Дудь эмоционально поддержал Украину

"Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал": известный российский блоггер Дудь эмоционально поддержал Украину

Журналист откровенно рассказал о своих чувствах.

Известный блоггер-миллионник Юрий Дудь публично осудил признание "ЛДНР" Россией и высказался в поддержку Украины. Дудь подчеркнул, что не выбирал эту власть и не поддерживает "ее имперский угар".

По словам Дудя, на прошлой неделе он впервые попал в Норвегию и предложил сравнить норвежский Киркенес с российским Заполярным или Никелем.

"Если не боитесь окончательного упадка настроения и сил – найдите и посмотрите", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дудя, есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так.

"Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Император, увлекшийся историей. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так сложно и так сладко одобряет войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает", – написал журналист.

Дудь подчеркнул, что не выбирал эту власть и не поддерживает "ее имперский угар".

Также он напомнил ответ солиста группы Animal Джаz Александра Красовицкого на вопрос о том, что происходит между Россией и Украиной.

"Жесть. Трагедия. И чувство вины <…> вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы непосредственно и не отвечаю за эти вещи", — сказал тогда Красовицкий в интервью.

Журналист признался, что ответ музыканта очень близок к тому, что он чувствует сейчас.

"Я вырос в России, Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, – моя максимальная поддержка в эти дни. России, Украине, миру – мир", — написал Дудь.

Напомним:

Юрий Дудь брал интервью чуть ли не у всех российских звезд: у актеров Алексея Серебрякова и Дмитрия Нагиева, певца Леонида Агутина, а также в политика Владимира Жириновского и пропагандиста Дмитрия Киселева. А арест главного оппозиционера своей страны Дудь назвал возвращением в 90-е. А перед этим беспощадно раскритиковал российские поправки к Конституции, которые позволяют Путину быть президентом до 2036-го года. Этот его пост в Instagram собрал более миллиона лайков.

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