"Эту войну надо как-то закончить": Дуда рассказал о встрече с Трампом

Дуда заявил, что Украина не переживет войну без поддержки США.

В субботу, 22 февраля, президент Польши Анджей Дуда встретился в США с Дональдом Трампом.

Об этом передает RMF FM.

По итогам встречи с Трампом Дуда заявил, что американский президент хочет прекратить кровопролитие в Украине.

"Мы не должны позволить России победить Украину", – сказал Дуда. Но, как отметил он, возникает вопрос, как закончить войну.

По мнению польского президента, "без американской поддержки Украина не переживет эту войну", но "эту войну нужно как-то окончить". Дуда подчеркнул, что для него важнее всего, чтобы "война закончилась справедливым миром". Он добавил, что речь идет о гарантии того, что "война не вернется и что Россия больше ни на кого не нападет".

Ранее в Польше нашли источник финансирования военной помощи Украине.

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